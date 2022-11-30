Мобільна лабораторія нагадує будинок на колесах

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та уряд США передали Україні мобільну лабораторію для раннього виявлення, діагностики та лікування інфекційних захворювань під час війни. Вона може бути переміщена у будь-яку точку країни та обробляти до 3000 тестів на антитіла на день, включаючи сибірську виразку, mpox, Covid-19 тощо, повідомило МОЗ України.

«Ця лабораторія захистить українців, допомагаючи запобігати, виявляти та реагувати на спалахи інфекційних захворювань, які стало важче виявляти і які є більш смертоносними через навантаження, яке російська війна поклала на систему охорони здоров'я в Україні», – зазначила посол США в Україні Бріджит А. Брінк.

Лабораторія обладнана усім необхідним обладнанням

Лабораторія оснащена системою фільтрації повітря HEPA, яка гарантує біобезпеку роботи, та необхідним обладнанням, включаючи біобезпечні шафи, що дозволяє безпечно проводити діагностичні дослідження відповідно до рекомендацій ВООЗ. Сама мобільна лабораторія може витримувати різні кліматичні умови, в тому числі суворі зими. Потужний опалювальний агрегат забезпечить однаково комфортні умови за температури від -20 °С до +30 °С.

У ній за день можуть обробити до 3000 тестів

Спочатку лабораторія буде розміщена в Житомирській області на півночі України, і ВООЗ проведе тренінги з її використання для лабораторного персоналу та інженерів Житомирського обласного центру з контролю та профілактики хвороб (CDC).