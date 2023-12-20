Євросоюз надав Україні 150 млн євро на відновлення

У середу, 20 грудня, Україна отримала 150 млн євро безповоротної фінансової допомоги від Євросоюзу. Грантові гроші спрямують на відновлення країни. Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

Зазначається, що гроші є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)».

За словами міністра фінансів Сергія Марчеко, гроші спрямують на відновлення критично важливих об’єктів, що були пошкодження внаслідок збройної агресії Росії. Зокрема, йдеться про транспортну інфраструктуру, комунальні об’єкти, соціальну інфраструктуру та житлові приміщення.

Другий транш – 100 млн євро, має надійти на початку 2024 року. Його спрямують на заходи з відновлення та на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Нагадаємо, станом на березень 2023 року за оцінками українського уряду, Світового банку, Європейської комісії та ООН потреби України на реконструкцію та відновлення становили 411 млрд доларів.