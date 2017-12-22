Україна отримає кредит у $500 млн від Китаю на будівництво житла

Державна іпотечна установа залучить в Китаю 500 млн дол. зовнішніх запозичень для фінансування інвестиційного проекту на будівництво житла, йдеться в постанові Кабміну від 18 грудня, повідомив «Урядовий кур’єр».

Зокрема, Державна іпотечна установа під державні гарантії отримала дозвіл взяти кредит на 500 млн дол. під 4,5% річних терміном на 15 років. Вибірка кредиту здійснюватиметься окремими траншами відповідно до затвердженого графіка фінансування, зазначеного в кредитному договорі.

Цільове призначення кредиту – це фінансування операцій з придбання житла або фінансування будівництва житла відповідно до державного інвестиційного проекту.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, Державна іпотечна установа на конкурсі відібрала Китайську національну корпорацію генеральних підрядів. А 17 листопада цього року уклала з нею угоду про реалізацію державного інвестиційного проекту, яким підтвердила умови отримання фінансування.

Нагадаємо, наприкінці літа уряд дозволив Державній іпотечній установі забезпечувати українців житлом у лізинг, що дозволить їм орендувати житло з правом його подальшого викупу. Тобто житло належатиме установі доти, доки його покупець не сплатить його повної вартості.

Пізніше стало відомо, що спершу квартирами в лізинг забезпечуватимуть учасників АТО, далі – бюджетників, а пізніше – всіх охочих.