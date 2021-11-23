Міністерство охорони здоров’я продовжило контракт із компанією Pfizer на постачання вакцини від Covid-19 з чіткими строками поставок вакцин. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє «Укрінформ».

Протягом 2022-2023 років Україна отримуватиме по 25 млн доз вакцин щорічно. Вакцина буде використовуватись для проведення додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

«Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від Covid-19, використайте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якнайшвидше», – зазначив Ляшко.

Також він зазначив, що наразі в Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac Biotech, Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Moderna. За його словами, держава забезпечила вільний доступ до вакцин і дозволила обирати та комбінувати певні імунобіологічні препарати.

«Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики ми дозволили поєднувати: мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується», – нагадав міністр.

До слова, раніше Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус розкритикував широке застосування бустерних доз Covid-вакцин та щеплення дітей. За його словами, всього в світі щеплено близько 40% жителів. Проте країни з низьким рівнем доходу отримали тільки 0,5% всіх вакцин.

Нерівномірність у щепленні від Covid-19 у світі та несправедливий доступ до вакцин затягне тривалість пандемії.