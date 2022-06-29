Лідери країн НАТО на саміті в Мадриді 29 червня погодились продовжувати і нарощувати політичну та практичну підтримку України, йдеться у декларації саміту Північноатлантичного альянсу, який 29 червня відбувся в Мадриді.

У ній йдеться, що спільно з Україною Альянс ухвалив рішення про надання посиленого пакету підтримки. Він, зокрема, передбачає надання нелетального оборонного обладнання, покращення кіберзахисту, а також, у довгостроковій перспективі, – модернізацію оборонного сектора України для його сумісності зі стандартами НАТО.

В Альянсі також обіцяють допомагати підтримувати Україну під час повоєнного відновлення та реформ.

«Ми продовжуватимемо протидіяти брехні Росії й відкидатимемо її безвідповідальну риторику. Росія має негайно зупинити цю війну та піти з України. Білорусь має припинити свою співучасть у цій війні», – додали у НАТО.

Також у декларації саміту НАТО наголошується, що Альянс повністю підтримує невід’ємне право України на самооборону та вибір механізмів забезпечення власної безпеки.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками ранкового засідання запевнив, що Альянс продовжуватиме надавати військову та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно, пише «Громадське».

До учасників саміту лідерів країн-членів НАТО також звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав їх збільшити постачання сучасної артилерії та систем протиракетної оборони, і наголосив, що НАТО має знайти для України місце у спільному безпековому просторі.

«Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки, і ви маєте знайти Україні місце у спільному безпечному просторі. Або достатньо екстреної допомоги для перемоги України, або відкладена війна Росії з вами», – сказав Зеленський.