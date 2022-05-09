Ракети можна запускати з повітряних, а також наземних мобільних пускових установок

Міноборони Сполучених Штатів закупить для ЗСУ реактивні боєприпаси з лазерним наведенням, а також безпілотники. Закупівлі включають 70 міліметрові ракети з лазерним наведенням на суму 22,6 млн доларів США. Ці ракети відомі як Advanced Precision Kill Weapon Systems. Їх можна запускати з повітряних, а також наземних мобільних пускових установок. Про це повідомили у Telegram-каналі Новини ЗСУ з посиланням на Washington Post.

«Ракета має напівактивну лазерну систему наведення і входить до комплекту озброєння гелікоптерів та літаків і являє собою модифікований 70-мм реактивний снаряд Hydra 70. Ракета діаметром 2,75 дюйма (70 міліметрів) заповнює нішу між некерованими ракетами та протитанковими боєприпасами, що забезпечує точність нейтралізації невеликих цілей на полі бою», – зазначено у повідомленні.

Фото Мілітарний та Новини ЗСУ

Для ракети є два варіанти запуску, дальність може складати від 1,5 до 12 км.

У повідомленні Washington Post також зазначено, що 17,8 млн доларів скерують на закупівлю безпілотників Switchblade. Також минулого місяця стало відомо, що Пентагон закупить портативні дрони спостереження Puma за 19,7 млн доларів.

Нагадаємо, що 28 квітня Конгрес США підтримав застосування програми ленд-лізу для України. Рішення було підтримане 417 голосами.