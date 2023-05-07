Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» заблокований від ранку 4 травня

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що знайдено рішення для розблокування пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ», який заблокований від ранку 4 травня. Так, 7 травня стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу.

Як пояснили в Мінінфраструктури, це рішення покликане вирішити ситуацію із блокуванням пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» з боку польських перевізників і задовольнити одну з ключових претензій страйкарів. Вони вимагали скасувати накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.

«Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів. Наразі ми надіслали лист до Єврокомісії щодо надання роз’ясненням та на цей час призупиняємо накладення штрафів. Окремо підкреслю: з початку цього року Укртрансбезпека склала лише 4 таких постанови на польських перевізників», – зазначив Кубраков.

Таким чином, з 8 травня польські перевізники зможуть виконувати перевезення з будь-якої країни Євросоюзу до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів транспортних засобів.

«Зараз понад 5 тисяч вантажівок не можуть перетнути наш найбільший пункт пропуску. Розподілити вантажопотік в умовах обмеженої пропускної здатності та блокади морських портів неможливо. Ми вдячні нашим польським друзям за постійну підтримку у протистоянні із агресором та розраховуємо на подальший діалог для розблокування кордону. Ми зробили перший крок, чекаємо на крок назустріч», – підкреслив заступник міністра Сергій Деркач.

Водночас у міністерстві нагадали, що, відповідно до угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення, двосторонні та транзитні перевезення не підпадають під вимогу отримання дозволів.

Нагадаємо, від ранку 4 травня польською стороною було призупинене оформлення вантажних автомобілів на в’їзд та виїзд. На виїзд із Польщі (в’їзд в Україну) пропускають лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. Така ситуація склалася через страйк польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ». Серед вимог протестувальників – повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується до польських перевізників.