Україна подала в ООН докази фінансування Росією тероризму

У вівторок 12 червня Міністерство закордонних справ України подало до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росі про порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.

Про це повідомляється у Twitter міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний «подарунок» в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 12, 2018

Факт подачі меморандуму підтвердив і президент України Петро Порошенко на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«Меморандум містить надзвичайну, як для практики Суду, кількість доказів. Це зроблено для того, щоб ні в кого не лишилось сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і має понести за це відповідальність», - заявив він.

Нагадаємо, що мова йде про позов України проти Росії, поданий 16 січня 2017 року представником України до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.