Україна подала в ООН докази фінансування Росією тероризму

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 13:48580

До теми

Україна подала в ООН докази фінансування Росією тероризму
Україна подала в ООН докази фінансування Росією тероризму

У вівторок 12 червня Міністерство закордонних справ України подало до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росі про порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.

Про це повідомляється у Twitter міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Факт подачі меморандуму підтвердив і президент України Петро Порошенко на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«Меморандум містить надзвичайну, як для практики Суду, кількість доказів. Це зроблено для того, щоб ні в кого не лишилось сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і має понести за це відповідальність», - заявив він.

Нагадаємо, що мова йде про позов України проти Росії, поданий 16 січня 2017 року представником України до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Рада Безпеки ООН ухвалила заяву щодо ситуації на Донбасі ZAXID.NET
«Велика сімка» засудила анексію Криму і пообіцяла подальшу підтримку України ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук