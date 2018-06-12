Україна подала в ООН докази фінансування Росією тероризму

У вівторок 12 червня Міністерство закордонних справ України подало до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росі про порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.
Про це повідомляється у Twitter міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
Факт подачі меморандуму підтвердив і президент України Петро Порошенко на своїй офіційній сторінці у Facebook.
«Меморандум містить надзвичайну, як для практики Суду, кількість доказів. Це зроблено для того, щоб ні в кого не лишилось сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і має понести за це відповідальність», - заявив він.
Нагадаємо, що мова йде про позов України проти Росії, поданий 16 січня 2017 року представником України до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.
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