За результатами минулого року Україна отримала 35 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI). Наша країна втратила бал, порівнюючи з 2023 роком. З-поміж 180 країн Україна посідає 105 місце. Про це свідчать результати дослідження Transparency International Україна.

Разом з Україною 35 балів отримала і Сербія. На один бал їх випереджає Домініканська Республіка. По 34 бали мають Алжир, Бразилія, Малаві, Непал, Нігер, Таїланд і Туреччина.

«Таким чином, після відчутного приросту на три бали у 2023 році вже у 2024 році Україна дещо втратила позиції в антикорупційній боротьбі. Основними ж драйверами змін залишаються реформи, спрямовані на євроінтеграцію і виконання міжнародних зобов’язань», – кажуть аналітики української Transparency International.

Показник України у CPI з 2013 по 2024 рік (Інфографіка Transparency International Ukraine)

На їхню думку, цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації.

«Мінус один бал – це все ще зміна в межах похибки, проте і такий результат має дуже важливе значення. Таке просідання може свідчити про певний застій у питанні боротьби з корупцією, навіть попри активні законодавчі та урядові дії, реалізовані торік», – стверджує виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик.

За даними Transparency International, серед західних сусідів України покращити свої позиції загалом вдалося лише Молдові – та посідає 76 місце з 43 балами. Другий рік поспіль свій показник CPI утримує Румунія (46 балів, 65 місце). Інші ж країни погіршили свої показники: по балу втратили Польща (53 бали, 53 місце) і Угорщина (41 бал, 82 місце), і аж 5 балів втратила Словаччина (49 балів, 59 місце).

Рейтинги країн-сусідів України в Індексі сприйняття корупції – 2024 (Інфографіка Transparency International Ukraine)

Зауважимо, більшість досліджень Індексу сприйняття корупції враховують події в динаміці, орієнтуючись на дані за останні два роки, тобто і 2024, і 2023 рік. Серед негативних подій, які могли вплинути на результати України в СРІ-2024: скандали щодо закупівель Міноборони, зливи в НАБУ, скандали з МСЕК, тиск силовиків на журналістів й активістів та інше. Події, які вплинули позитивно: результати роботи НАБУ, САП і ВАКС, оновлення законодавства про оборонні закупівлі, запуск реформи Рахункової палати тощо.

До слова, Індекс сприйняття корупції – це показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу.