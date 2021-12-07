Україна попросила США надати їй частину військової техніки, яку евакуювали з Афганістану. Йдеться про те озброєння, яке було призначене для уряду країни до приходу талібів, написав у понеділок, 6 грудня, американський сайт Foreign Policy з посиланням на власні джерела.

У листопаді під час візиту до США міністр оборони Олексій Резніков просив американську сторону збільшити постачання озброєння, зокрема надати такі системи, які раніше Штати Україні не давали. Це стосується повітряної та морської оборони, а також радіоелектронної боротьби.

Як йдеться в публікації, Україна також хоче отримати боєприпаси, які США планували відправити в Афганістан до захоплення там влади талібами.

Окрім цього, Україна просила і гелікоптери Мі-17, які наразі перебувають на технічному обслуговуванні на українській території.

Міністерство оборони США відмовилось надати подробиці про запит України на додаткову військову допомогу. «Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, щоб оцінити конкретні вимоги до Збройних сил України», – заявив представник Пентагону.

Наразі відомо, що США готують жорсткі санкції проти Росії на випадок, якщо вона вторгнеться в Україну. За словами американських чиновників, знайомих з цим питанням, впродовж останніх тижнів до європейських столиць були направлені представники Держдепартаменту і міністерства фінансів США, щоб закласти основу для скоординованих санкцій. Водночас після візиту Резнікова, США направили до Києва оборонних представників, щоб оцінити потреби країни у протиповітряній обороні, йдеться в публікації з посиланням на слова анонімного українського військового чиновника.

Зазначимо, що 7 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін проведуть перемовини, основною темою яких стане Україна та скупчення російських військ біля її території. Після цих перемовин, має відбутися розмова Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією української та американської розвідок, Росія готує вторгнення в Україну в січні або на початку лютого і планує захопити до двох третин її території. Для повномасштабного вторгнення в Україну Росія може залучити 175 тис. військових.

Своїми діями Путін вимагає від НАТО гарантій, що альянс не буде розширюватися на схід і не включить у свій склад Україну.