Україна попросила у НАТО міжнародну допомогу на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть торкнутися мирного населення, йдеться у заяві на сайті НАТО, опублікованій увечері 15 лютого.

Україна попросила у НАТО понад сотню позашляховиків, бульдозери, надувні човни, металошукачі, засоби розмінування, тепловізори для пожежників, насосні станції, фільтрувальні станції, засоби радіохімічної розвідки, протигази, захисні костюми, гідрокостюми для дайвінгу та медичні препарати (анальгетики, антибіотики, протиопікові гідрогелеві пов'язки, рукавички, маски, антисептики).

Запит направила Державна служба з надзвичайних ситуацій, його вже отримав Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха.

За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 140 тис. військових і значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає. Група Conflict Intelligence Team повідомила 14 лютого, що Росія завершує приготування до вторгнення, а джерела американських ЗМІ в Держдепі США повідомили, що частина російських військ біля кордону України зайняла наступальні позиції.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що масштабного вторгнення військ Росії у найближчі дні не буде.