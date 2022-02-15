Росія перевела на наступальні вогневі позиції частину своїх військ біля кордонів з Україною. Про це повідомляє CBS, посилаючись на джерела в Держдепі.

Співрозмовники розповіли виданню, що деякі російські підрозділи покинули свої позиції ще в неділю і повільно просувалися до кордону з Україною. Зокрема, йдеться про артилерійські підрозділи та ракетні установки великої дальності. Супутникові знімки розвідки свідчать про те, що ці підрозділи зайняли «позиції, які можна розглядати, як наступальні».

Зараз росіяни мають 80% сил, необхідних для повномасштабного вторгнення. Припускається, що Росія атакуватиме Україну до кінця тижня, хоча поки невідомо, у якій формі це буде – ймовірно, це може початись Донбасу «під фальшивим прапором». Зараз Держдепом розглядаються дев'ять можливих сценаріїв і напрямків атаки російських військ, в тому числі спробав оточення Києва і наступ на більшу частину території України на схід від Дніпра.

Згідно з даними американської розвідки, Кремль ще не ухвалив остаточне рішення починати широкомасштабний наступ в Україні. Росія наразі зосередила біля України 140 тис. своїх військових. Вона вимагає від України виконувати Мінські домовленості за своїм сценарієм. Також Росія вимагає від НАТО ніколи не включати до свого складу Україну, не розширюватися на схід і повернутися до конфігурації 1997 року, коли до його складу входили 17 країн, а не 27, як зараз.

На тлі загрози ймовірного вторгнення понад 10 країн закликали своїх громадян покинути Україну. Крім того, Канада і США перенесли свої посольства з Києва до Львова, а Німеччина переносить з Дніпра до Львова своє консульство.

Натомість секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сьогодні заявив, що силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, а саме 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії.