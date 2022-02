Впродовж останнього місяця Росія «ударними темпами» нарощувала війська біля українського кордону. Підготовку до можливої масштабної операції майже завершено або буде завершено найближчим часом. Про це йдеться в повідомленні аналітиків Conflict Intelligence Team (CIT).

На білоруському напрямку з початку січня Росія перекидала війська до Білорусі зі Східного військового округу. Зокрема, військові та їхні рідні розповідали, що вирушають до Білорусі на «достатньо довгий термін». У Білорусі російська армія бере участь у спільних військових навчаннях «Союзна рішучість – 2022». Значна частина військових розташована на заздалегідь визначених полігонах, але деякі підрозділи стоять на півдні Гомельської області, що кількох кілометрах від українського кордону.

A Russian military convoy with “Grad” multiple rocket launchers, Ural trucks and BTR (armored personnel carriers) was seen on February 11 in the Kalinkavichy district (Gomel region, Belarus).

1/2 pic.twitter.com/Zbxe1nmGpF — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) February 13, 2022

Супутникові знімки теж підтверджують їхнє перебування у районі аеродрому Зябровки та міста Річиця. Також там помітили російську десантну техніку, яка може свідчити про підготовку наступальних дій.

На брянському напрямку Росія перекидала війська ще з грудня 2021 року у район міст Унеча, Клинці та Клімове. Там з’явилася техніка 90 танкової дивізії Центрального військового округу, а також 41 загальновійськової армії, яка прибула туди ще в квітні 2021 року.

This equipment at Unecha Railway Station - Bryansk Oblast, was still parked there on January 2nd, but has since been moved elsewhere.



The parking area is empty on today's Sentinel-2 pass, at 0905z. https://t.co/UtNK5hYc5c pic.twitter.com/mjORog89Ve — The Lookout (@The_Lookout_N) January 7, 2022

На курському напрямку Росія сконцентрувала елементи 138 мотострілкової бригади зі складу 6 загальновійськової армії, яка базується у Ленінградській області. Їх перекинули на полігон біля Курська. Туди ж прибувала військова техніка з 9 гвардійської артилерійської бригади та 200 мотострілкової бригади.

Крім цього, до Курської області перекидають елементи 2 гвардійської загальновійськової армії, яка дислокується у Поволжі та на кордонах із Казахстаном. Зокрема, там помітили техніку 21 окремої мотострілкової бригади та 297 зенітної ракетної бригади.

На білгородському напрямку помітили техніку 1 гвардійської танкової армії. Вони вирушили в район міста Білгород та Весела Лопань (менше 10 кілометрів від українського кордону). Також туди перекинули важкі самохідні гармати «Піон» і «Малка», а також міномет «Тюльпан».

Ще одним місцем концентрації військ на цьому напрямку став район селища Красная Яруга неподалік Сумської області. Там помітили колону бронетехніки та вантажівок. Також продовжується скупчення техніки біля міста Валуйки, де базується 3 мотострілкова дивізія.

На ростовському напрямку спостерігачі не помітили масштабного перекидання російських військ, але відзначили дивні переміщення 150 мотострілкової дивізії. Частина 163 танкового полку виїхала з місця постійної дислокації до міста Міллерово. Туди ж вирушили і колона бронетранспортерів БТР-82А.

У випадку наступу ці частини можуть зайти з півночі на підрозділи ЗСУ, які перебувають на лінії зіткнення на Донбасі. Спостерігачі підкреслюють, що відбуття частини російської армії від непідконтрольної Україні ділянки кордону свідчить про те, що РФ насправді не побоюється наступу української армії на окупований Донбас.

На кримському напрямку ще у квітні 2021 року на півострів перекинули 58 армію з Північного Кавказу, яка брала участь у війні в Грузії. Наразі вона розташувалась біля селища Новоозерне на північному заході Криму. Там вже розгорнули намети та військовий госпіталь.

#Ukraine Crisis - Reinforcements are now in the BlackSea 21:00UTC:#ВМФ Project775 Ropucha class LSTMs (tank carrying), #Бф Baltic Fleet’s 71st Landing Ship Brigade’s Kaliningrad 102, Minsk 127 & Korolev 130 transited Bosphorus and entered the BlackSea. My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/yHaQ14vfef — Yörük Işık (@YorukIsik) February 8, 2022

Також до Криму перекидають 49 армію Південного військового округу з артилерійськими установками «Мста-С». Крім того, у Чорному морі Росія має угруповання з 11 великих десантних кораблів, які були перекинуті з баз Балтійського та Північного флоту.

Після того, як аналітики CIT повідомили, що війська національної гвардії Чечні, так званих «кадировців», перекидають до кордонів України, їхні БТР-80, Урали та автозаки помітили практично в усіх областях, що межують з Україною.

«Якщо всі ці дії є блефом, то блеф напрочуд хороший, оскільки не відрізняється від підготовки до реального масштабного наступу… Незалежно від того, чи буде віддано наказ про початок операції, до повного завершення її підготовки залишаються лічені дні», – резюмують у CIT.