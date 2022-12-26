Росія на правах правонаступниці СРСР отримала право вето в Раді безпеки ООН

Україна у понеділок, 26 грудня, порушить питання про подальше перебування російської федерації у Раді Безпеки ООН. Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми офіційно виступимо з такою позицією. У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй узагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь: ні, не має», – наголосив Кулеба.

Він додав, що західні партнери вже починають вдаватися в питання стосовно того, що буде з Росією після її поразки у війні з Україною, зокрема щодо її денуклеаризації, і ця тема більше не є табу для західної дипломатії.

«Люди вже ставлять питання – якою має стати Росія, аби вона не становила загрози миру і безпеці. Якою буде РФ з точки зору географії, з точки зору армії, з точки зору володіння ядерною зброєю», – резюмував очільник МЗС.

Зазначимо, що Росія на правах правонаступниці СРСР отримала право вето в Раді безпеки ООН. Це дозволяє їй блокувати будь-які рішення, які їй не подобається у рамках глобальної ініціативи. Раніше повідомлялося, що Україна доводитиме незаконність перебування Росії в Радбезі ООН.