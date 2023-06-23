Поверненням тіл займалося Мінреінтеграції спільно з низкою державних та міжнародних установ

Україна повернула з тимчасово окупованих територій тіла ще 51 загиблого в боях захисника. Про це у п'ятницю, 23 червня, повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.

Репатріацію провели з тимчасово окупованих територій України. Яких саме, у прес-службі Мінреінтеграції не уточнили.

Тіла загиблих захисників України передадуть їхнім родичам. Репатріацію проводили за сприяння Уповноваженого зі зниклих безвісти, ОЦ при СБУ, ЗСУ та міжнародними організаціями.

«Зазначимо, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій», – додали у прес-службі Мінреінтеграції.

Міністерство нагадало, що залишити інформацію про зниклих безвісти захисників та громадян України можна за телефоном Уповноваженого зі зниклих – 0 800 339 247 та (095) 896-04-21 для повідомлень у вихідні.