Україна повернула тіла 61 загиблих українських військових. Про це 10 лютого повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що 10 лютого Україні вдалося повернути рідним тіла 61 військовослужбовця. Це стало можливим завдяки співпраці влади з силовиками.