Україна повернула тіла 61 загиблого військового
Від початку вторгнення Україні вдалося повернути тіла 888 українських військових
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 1
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Україна повернула тіла 61 загиблих українських військових. Про це 10 лютого повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що 10 лютого Україні вдалося повернути рідним тіла 61 військовослужбовця. Це стало можливим завдяки співпраці влади з силовиками.
Передача тіл відбулася, відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.
Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти вдалося повернути рідним тіла 888 українських військовослужбовців.
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