Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 захисників. Про це у вівторок, 9 серпня, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше на території Запорізької області відбулася передача 30 загиблих українських військових. Раніше також вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників «Азовсталі». Тіла ще 25 українських військових повернули Україні у кінці липня.