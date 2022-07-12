Процес повернення тіл відбувався відповідно до норм Женевської конвенції

Україні вдалося повернути тіла ще 30 своїх полеглих захисників. Операцію провели 12 липня на території Запорізької області. Тіла передадуть родичам для поховання. Про це з посиланням на уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка повідомили в Мінреінтеграції.

Операцію провели за співпраці уповноваженого, ГУР Міноборони, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Зазначимо, що за інформацією уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, станом на 11 липня, понад 7,2 тисяч українських бійців вважаються зниклими безвісти.