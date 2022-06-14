Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників «Азовсталі»

У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників «Азовсталі».

«Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців «Азовсталі» для гідного їх поховання», – повідомили у вівторок, 14 червня, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У повідомленні також зазначено, що відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка. Операцію проводили за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

Як повідомляв ZAXID.NET, 2 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160». Тіла ще 50 військових, 37 із яких загинули на «Азовсталі», Україна отримала 8 червня.