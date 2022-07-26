Україна повернула тіла 25 своїх захисників

Україні вдалося повернути тіла ще 25 своїх захисників. Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України», – зазначено у повідомленні міністерства.

Зазначено, що процес повернення тіл відбувся відповідно до норм Женевської конвенції.

Деталі обміну у відомстві не розголошують.

Нагадаємо, що 12 липня на території Запорізької області відбулася передача 30 загиблих українських військових. Раніше також вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників «Азовсталі».