Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Відбулася передача тіл 25 загиблих військових ЗСУ
У вівторок, 6 вересня, в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що відбулася операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.
«Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України», – повідомили у міністерстві.
У повідомленні зазначено, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Нагадаємо, нещодавно в МВС назвали кількість загиблих цивільних від початку війни. А Головнокомандувач Валерій Залужний розповів про кількість загиблих українських захисників.
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