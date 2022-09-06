Відбулася передача тіл 25 загиблих військових ЗСУ

У вівторок, 6 вересня, в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що відбулася операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.

«Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України», – повідомили у міністерстві.

У повідомленні зазначено, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, нещодавно в МВС назвали кількість загиблих цивільних від початку війни. А Головнокомандувач Валерій Залужний розповів про кількість загиблих українських захисників.