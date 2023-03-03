Україна повернула з тимчасово окупованих територій тіла 17 полеглих своїх захисників, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«За сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції», – повідомило міністерство в п’ятницю, 3 березня.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення з окупованих територій вдалося повернути тіла 1426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, 10 лютого Україна повернула тіло 61 загиблого свого захисника.