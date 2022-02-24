Україна просить Туреччину закрити для Росії протоку Дарданелли, яка веде з Середземного моря до Чорного моря. Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднарь, інформує «Громадське».

«Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні. Ми вимагаємо закриття протоків Дарданелли. Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції. Ми вимагаємо захоплення акцій росіян тут», – заявив він.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок «спеціальної військової операції» проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи. Після цього в Україні ввели воєнний стан.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам. Ситуація контрольована, наголошують у Збройних силах.

В Офісі президента заявили, що перша серія ударів росіян зазнала невдачі. Окупантам не вдалося зашкодити боєздатності Збройний сил України.

Хроніка російського вторгнення в Україну – в трансляції ZAXID.NET