Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам
До теми
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Верховний Головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський, віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Залужного у Facebook.
Він повідомив, що о 5 ранку збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, завдали ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.
Водночас Росія розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.
«Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська зазнають втрат», ㅡ повідомив Залужний.
За інформацією командування ООС, було збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Про втрати серед українських бійців не повідомлялося.
«Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Ми на своїй землі і не здамо її!», ㅡ заявив Залужний.
Хроніка російського вторгнення в Україну – у матеріалі ZAXID.NET.