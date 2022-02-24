Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Верховний Головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський, віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Залужного у Facebook.

Він повідомив, що о 5 ранку збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, завдали ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.

Водночас Росія розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.

«Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська зазнають втрат», ㅡ повідомив Залужний.

За інформацією командування ООС, було збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Про втрати серед українських бійців не повідомлялося.

«Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Ми на своїй землі і не здамо її!», ㅡ заявив Залужний.

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