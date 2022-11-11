Україна розширить акваторію морських портів на Дунаї, зокрема, порти в Ізмаїлі, Рені та Усть-Дунайський порт. Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні у п’ятницю, 11 листопада.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за останні пів року Україні вдалося збільшити вантажообіг портів в Ізмаїлі, Рені та Усть-Дунайського порту у понад 50 разів – із 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн.

«І це не межа. Ми бачимо, що в чергах на вхід до цих портів буває до сотні суден, а тому працюємо над розширенням їхньої пропускної здатності», – сказав Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, завдяки відкриттю нових пунктів пропуску та розширенню акваторії дунайських портів Україна зможе наростити експорт та посилити економічну стабільність.

Окрім того, рішення про розширення акваторії морських портів на Дунаї дозволить підвищити безпеку судноплавства – контролювати та підтримувати оголошені глибини.