Через гирло Бистре та румунський канал Суліна 27 серпня пройшли 11 суден

За минулу добу, 27 серпня, в напрямку українських дунайських портів («Ізмаїл», «Рені» та «Усть-Дунайськ») через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден. Загальний обсяг вантажів на кораблях – 45 тис. тонн. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Зокрема, через гирло Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна — 4. Це стало можливим після того, як ЗСУ звільнили острів Зміїний. Адже раніше захід в українські Дунайські порти був можливий лише через канал Суліна, який проходить територією Румунії.

«З березня нам уже вдалось перевезти через Дунайські порти понад 4 млн тонн зерна — на даний момент це більше, ніж усіма іншими видами транспорту. Динаміка збільшення — суттєва. Якщо в березні наші порти обробляли на експорт тільки 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже в липні показник склав майже 1,4 млн тонн», – повідомили в Мінінфраструктури.

Минулої доби через гирло Бистре пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна — 4

У Мінінфраструктури повідомили, що триває робота над удосконаленням експортної логістики на Дунаї. Зокрема, створюємо умови для безперешкодного сполучення між портами залізничними шляхами, в тому числі забезпечуючи пряме залізничне сполучення.

У міністерстві також зазначили, що, за умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї, можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік.

Повідомляється, що вже стартував спільний проект Міністерства інфраструктури та ЄБРР щодо дослідження експортної логістики у Бессарабії.

«За два місяці ми отримаємо пропозиції для планування державних, державно-приватних та приватних інвестицій, міжнародних та проектів за кошти міжнародних фінансових організацій», — заявив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

Нагадаємо, на початку липня гирло Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море стало доступне для проходу суден, які перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними силами України острова Зміїний. Раніше захід в українські дунайські порти був можливий винятково через канал Суліна, який проходить територією Румунії.

До слова, вранці 28 серпня, з портів Одещини «зерновим коридором» вийшли шість суден із українською агропродукцією.