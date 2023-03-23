Єнс Столтенберґ закликав Заходу бути готовим надалі підтримувати Україну боєприпасами і зброєю

Через інтенсивність боїв українська армія змушена щодня витрачати від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів. Про це в інтерв'ю The Guardian повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

За його словами, у той же час Росія за день використовує 20 тисяч снарядів.

«Бої настільки інтенсивні, що Україна на день використовує від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує РФ. Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж рівень виробництва», – сказав генсек НАТО.

Він наголосив, що Владімір Путін не планує миру, він готує нову війну, а тому Заходу потрібно бути готовим надалі підтримувати Україну боєприпасами і зброєю. Він додав, що Росія нарощує військово-промислове виробництво та звертається за зброєю до авторитарних режимів Ірану, Північної Кореї та інших держав.

Єнс Столтенберґ закликав членів НАТО на саміті у Вільнюсі домовитися витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.