Президент підписав укази щодо санкцій проти Росії

У четвер, 6 листопада, президент Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо синхронізації 19-го пакета санкцій Євросоюзу та запровадження обмежень проти російських компаній, які працюють в Арктиці.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, відсьогодні 19-й пакет санкцій ЄС набуває чинності в Україні. До нього увійшли 14 фізичних і 57 юридичних осіб, причетних до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій. Обмеження спрямовані проти експорту російських ресурсів і схем постачання до РФ електронних компонентів. За оцінками, економічний ефект цих санкцій щорічно становитиме щонайменше кілька десятків мільярдів євро.

«Серед підсанкційних осіб – керівництво стратегічних російських і білоруських підприємств, ті, хто “перевиховує” дітей і підлітків на тимчасово окупованих територіях, підприємства російського ВПК, криптовалютні біржі, золотодобувна компанія та компанії – покупці сирої нафти російського походження», – повідомили в ОП.

Президент зазначив, що Україна працює і над поширенням цих санкцій в юрисдикціях інших європейських країн поза межами Євросоюзу.

Окрім того, Україна ввела нові санкції проти росіян та компаній країни-агресора, залучених до видобутку природних ресурсів в Арктиці. У списку – 18 фізичних і 36 юридичних осіб, які забезпечують видобування та експорт російських енергоресурсів, розробники й виробники військово-інженерної техніки.