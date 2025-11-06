Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії й ухвалила власні обмеження
Президент також анонсував відповідь на російські санкції проти української прем’єр-міністерки та урядовців
У четвер, 6 листопада, президент Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо синхронізації 19-го пакета санкцій Євросоюзу та запровадження обмежень проти російських компаній, які працюють в Арктиці.
Як повідомила пресслужба Офісу президента, відсьогодні 19-й пакет санкцій ЄС набуває чинності в Україні. До нього увійшли 14 фізичних і 57 юридичних осіб, причетних до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій. Обмеження спрямовані проти експорту російських ресурсів і схем постачання до РФ електронних компонентів. За оцінками, економічний ефект цих санкцій щорічно становитиме щонайменше кілька десятків мільярдів євро.
«Серед підсанкційних осіб – керівництво стратегічних російських і білоруських підприємств, ті, хто “перевиховує” дітей і підлітків на тимчасово окупованих територіях, підприємства російського ВПК, криптовалютні біржі, золотодобувна компанія та компанії – покупці сирої нафти російського походження», – повідомили в ОП.
Президент зазначив, що Україна працює і над поширенням цих санкцій в юрисдикціях інших європейських країн поза межами Євросоюзу.
Окрім того, Україна ввела нові санкції проти росіян та компаній країни-агресора, залучених до видобутку природних ресурсів в Арктиці. У списку – 18 фізичних і 36 юридичних осіб, які забезпечують видобування та експорт російських енергоресурсів, розробники й виробники військово-інженерної техніки.
Обмеження також поширюються на компанії, що займаються промисловими дослідженнями, геологорозвідкою, освоєнням родовищ і виробництвом сировини. Під санкції потрапили й посередники, які допомагають експортувати російське вугілля морськими шляхами в обхід обмежень.
«Уже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах», – додав президент.
Володимир Зеленський повідомив, що доручив підготувати нові рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти осіб і компаній, пов’язаних із російською пропагандою, військовим виробництвом і колабораціонізмом.
Він також повідомив, що Україна готує власну санкційну відповідь на нещодавні обмеження, які Росія ввела проти української прем’єр-міністерки та урядовців.
«Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь», – пояснив президент.
Як писав ZAXID.NET, 1 листопада Росія ввела санкції проти прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра економіки Олексій Соболєва та інших посадовців. Відтепер їм заборонено в’їзд до Росії, а майно та рахунки на території РФ будуть заарештовані та націоналізовані.