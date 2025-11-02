В Росії запрацювали санкції проти прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко

Від суботи, 1 листопада, в Росії вступили у дію санкції проти прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра економіки Олексій Соболєва та інших посадовців. Відповідну установу оприлюднили на російському порталі правових актів.

Росія запровадила економічні санкції щодо представників української влади. У списку:

очільниця уряду України Юлія Свириденко;

міністр фінансів Сергій Марченко;

міністр економіки Олексій Соболєв;

радник міністра оборони Олександр Кубраков;

гендиректор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков;

виконавча директорка Офісу відновлення та реформ Кабміну Тетяна Ковтун;

урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко;

ексміністр юстиції Денис Малюська;

ексміністр Кабміну Олег Немчінов;

ексзаступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Відтепер їм заборонено в'їзд до Росії, а майно та рахунки на російській території будуть заарештовані та націоналізовані.

Перед цим, 31 жовтня, Росія у відповідь на 19-й пакет антиросійських санкцій ЄС оголосила про розширення списку європейців, яким заборонений в’їзд до РФ. Йдеться про співробітників силових відомств, державних і комерційних організацій, громадян, які відповідають за військову підтримку України.

Нагадаємо, 23 жовтня США запровадили санкції проти «Роснєфть» та «Лукойл», а також їхніх дочірніх підприємств. До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи в країні.

Служба зовнішньої розвідки України вважає, що ці санкції завдадуть Росії не менш як 50 млрд доларів щорічних втрат.