Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва між збройними силами країн-членів НАТО. До програми Україну залучили за результатами голосування на щорічному засіданні багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО, повідомили у Міноборони України.

«Відтепер у ролі асоційованого члена МІР Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів», – зазначено у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що тепер прапор України буде включений у шаблон оформлення всіх документів MIP.

«Україна має потужний ІТ-потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, що ми привнесемо свою експертизу в розвиток колективної безпеки», – зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами очільника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковника Марата Утюшева, рішення про надання статусу члена МІР для України є знаковим. Тепер країна зможе посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. За його словами, це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі.

Також зазначається, що Україну вже повідомили про набуття членствачерез офіційні дипломатичні канали . Також прапор України буде внесений в шаблон оформлення всіх документів МІР. У своєму листі представники NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff зазначають, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з НАТО та країнами-членами Альянсу, зокрема в рамках проекту NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО готове розглянути вступ України після перемоги у війні з Росією.

Довідка

Багатостороння програма взаємосумісності (MIP) є програмою технологічного співробітництва збройних сил держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління. Одним із продуктів MIP є протокол і модель даних для обміну інформацією про ситуацію між системами бойового управління. Водночас українські розробники в межах MIP із 2019 року вже працюють над системою ситуаційної обізнаності «Дельта».