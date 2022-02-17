Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що Україна створила тристоронній альянс з Польщею і Великою Британією. Про це він повідомив на брифінгу з британською колегою Ліз Трасс з нагоди її візиту в Київ, повідомляє «РБК-Україна».

«Ми маємо честь повідомити про створення Україною, Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці. Ми оголошуємо саме про створення цього тристороннього українсько-польсько-британського альянсу», – заявив він.

Голова МЗС Польщі Збігнєв Рау не зміг прибути до України з логістичних причин.

За словами Кулеби, у декларації буде зазначено, що три країни разом працюватимуть над збереженням безпеки в регіоні і територіальної цілісності України. Також сторони посилять співпрацю в економічних, торгових і енергетичних питаннях та у боротьбі з дезінформацією.

Новий альянс, розповідав раніше Дмитро Кулеба, ґрунтується не на локальній географії, а на спільних принципах України, Польщі та Британії, прагненні зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю і готовності до конкретних дій, зазначає «Українська правда».

Водночас у спільній декларації міністрів закордонних справ України, Британії та Польщі, яку опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України, йдеться про те, що країни-учасниці мають глибокі історичні зв’язки, які засновані на спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.

Підписанти документу задекларували переконання, що кожна держава Європи має право обирати або змінювати свої заходи безпеки, зокрема вступати в союзи.

«Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща продовжуватимуть надавати Україні підтримку, стоячи з Україною в єдності перед обличчям триваючої російської агресії та залишаючись повністю відданими тому, щоб стояти поруч з українським народом у його зусиллях із захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у документі.

Сторони зобов’язались посилювати спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України.

Окремо альянс приділятиме увагу «Кримській платформі», а також з питанням кібербезпеки та енергетичної безпеки. Детальніше ознайомитись з текстом декларації можна перейшовши за посиланням.

Як інформував ZAXID.NET, 1 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, Польща та Великобританія створюють новий формат співпраці. Проте тоді деталей формату трьохстороннього співробітництва він не озвучив.