Президент Володимир Зеленський 1 лютого виступив у Верховній Раді

Україна створює новий формат співпраці з Великою Британією та Польщею, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у вівторок, 1 лютого, у Верховній Раді.

«Ми створюємо новий формат політичної співпраці у Європі – між Україною, Британією та Польщею», – заявив Зеленський, повідомила LIGA.net.

Водночас він не розкрив деталей нового формату. Проте 1 лютого до Києва прибудуть прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон та Польщі Матеуш Моравецький. Про підписання декларації щодо нового формату поки офіційно не повідомлялося.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон хоче нових тристоронніх зв'язків із Варшавою та Києвом. Аналітики британського Council on Geostrategy намалювали геополітичну карту можливого союзу, а соціологи провели опитування – такий формат підтримують 61% українців.