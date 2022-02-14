Велика Британія готує новий пакет військової допомоги для України
В уряді Великої Британії вважають, що криза через ймовірне вторгненням РФ досягла свого піку
Велика Британія працює над пакетом військової підтримки та економічної допомоги для України через зростання загрози російського вторгнення. Про це заявив речник британського уряду, пише агенція Reuters.
Зазначається, що прем'єр-міністр Борис Джонсон працює з союзниками над пакетом підтримки України. Про нього буде оголошено найближчими днями.
«Криза на кордоні з Україною досягла критичної точки. Вся інформація, що ми маємо, свідчить про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну будь-якої миті», – повідомив представник Джонсона.
Як повідомляється, Джонсон здійснить поїздку до Європи наприкінці цього тижня, щоб заручитися підтримкою та покласти край протистоянню з Росією.
Хоча подробиць про те, які держави Джонсон відвідає, не надходило, в його офісі заявили, що він хоче більше взаємодіяти з країнами Північної Європи та Балтії.