Велика Британія працює над пакетом військової підтримки та економічної допомоги для України через зростання загрози російського вторгнення. Про це заявив речник британського уряду, пише агенція Reuters.

Зазначається, що прем'єр-міністр Борис Джонсон працює з союзниками над пакетом підтримки України. Про нього буде оголошено найближчими днями.

«Криза на кордоні з Україною досягла критичної точки. Вся інформація, що ми маємо, свідчить про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну будь-якої миті», – повідомив представник Джонсона.

Як повідомляється, Джонсон здійснить поїздку до Європи наприкінці цього тижня, щоб заручитися підтримкою та покласти край протистоянню з Росією.

Хоча подробиць про те, які держави Джонсон відвідає, не надходило, в його офісі заявили, що він хоче більше взаємодіяти з країнами Північної Європи та Балтії.