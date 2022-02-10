Джонсон зазначив, що дані розвідки щодо російської загрози Україні є «похмурими»

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що прогнози щодо російського вторгнення в Україну є «похмурими». Про це Джонсон сказав під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, пише The Guardian.

«Я не думаю, що рішення вже було ухвалене Путіним. Але це не означає неможливість того, що щось абсолютно катастрофічне справді не відбудеться дуже скоро», – сказав він.

Джонсон зазначив, що дані розвідки щодо російської загрози Україні є «похмурими» і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є «найнебезпечнішим моментом». За його словами, на кордонах України скупчено величезну кількість тактичних батальйонних груп.

«Це, мабуть, найнебезпечніший момент у найбільшій кризі безпеки, з якою Європа зіткнулася за десятиліття», – попередив британський прем’єр.

Він наголосив, що Європа повинна правильно підійти до цієї загрози і особисто він вважає найкращим механізмом вирішення ситуації «комбінацію санкцій з військовою рішучістю і дипломатією».

Джонсон зазначив, що прихильність Великої Британії європейській безпеці є «беззастережною і непорушною», що підтверджує плани збільшення кількості військ, літаків і кораблів.