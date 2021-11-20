Космічні агентства України та Канади домовилися про спільне будівництво космодрому в провінції Нова Шотландія. Про це повідомили у посольстві України у Канаді у Facebook у п’ятницю, 19 листопада.

Як повідомляється, 19 листопада відбулися закладення першого каменю пускового майданчика проекту зі створення космічного комплексу.

У ньому взяли участь голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, міністр імміграції, біженців та громадянства Канади, член парламенту від провінції Нова Шотландія Шон Фразер, президент Канадського космічного агентства Ліза Кемпбелл та представники бізнесу.

Пусковий контрольний центр спільного проекту буде названо на честь Олександра Дегтярева, колишнього керівника ДК КБ «Південне».

Спільний українсько-канадський проект зі створення космічного пускового комплексу реалізує канадська компанія Maritime Launch Services. Він передбачає використання українського ракетоносія «Циклон 4М».

Нагадаємо, що 19 жовтня стало відомо про те, що Україна та Канада побудують у канадській провінції Нова Шотландія космодром для запуску апаратів на українських ракетоносіях «Циклон 4М».