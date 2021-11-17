Ракета-носій легкого класу Vega вивела розвідувальні супутники на замовлення Міноборони Франції

Європейської ракети-носія легкого класу Vega, оснащена українським двигуном, вивела на орбіту три розвідувальні супутники CERES на замовлення Міністерства оборони Франції.

Як повідомляє конструкторське бюро «Південне», успішний запуск ракети носія відбувся 16 листопада з космодрому Куру (Французька Гвіана).

«Південне» зазначило, що саме їхнє підприємство розробило блок маршового двигуна РД-843, який використовують у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня ракети Vega. Серійним виробництвом двигунів займається «Південний машинобудівний завод».

«Це був вже третій пуск РН Vega у цьому році. Усього з 2012 року Vega стартувала 20 разів. За цей час було виведено на орбіту 111 космічних апаратів», – йдеться у повідмоленні.

Конструкторське бюро також нагадало, що у 2021 році також відбулося два успішні пуски американської ракети-носія Antares, основну конструкцію першого ступеня якої розробило «Південне». Починаючи з 2013 року ракета доставила на МКС 16 транспортних кораблів Cygnus з вантажем NASA.