Травма Крапивцова стала фатальною для українців

У п’ятницю, 14 листопада, молодіжна збірна України в межах 4-го туру відбору на чемпіонат Європи 2027 року зустрічалась з Туреччиною. Суперник «синьо-жовтих» очолював групу Н, хоча відстань між командами становила лише одне очко. На жаль, покращити турнірне становище нашій команді не вдалось...

Євро-2027, відбір, група Н, 4-й тур

Україна U-21 – Туреччина U-21 – 0:1

Гол: Ількхан, 73

Вже на старті зустрічі українці мали непоганий момент: відібравши м’яч у суперника на його половині поля «синьо-жовті» виходили 4 в 2, однак Царенко вирішив взяти ініціативу на себе і пробити – сфера вийшла на кутовий. В середині тайму Хекімоглу головою замикав навіс Кілічою з лінії воротарського – Крапивцов врятував.

На останній хвилині тайму український воротар «Жирони» не зміг продовжити гру через травму і Мельгосі довелось робити вимушену заміну (на початку гри у Владислава брутально врізався Ільхан). Перед самою перервою турки втікали у стрімку контратаку, але до удару справа так і не дійшла.

По перерві збірна України протягом 5 хвилин створила два небезпечних моменти. Спочатку Кревсун зі стандарту метрів з 25-ти закрутив над стінкою поруч зі стійкою. А згодом Глущенко обіграв декількох суперників на лівому фланзі й цілив у ближній кут – неточно.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки турки таки пробили нашу оборону: Пахолюк припустився грубої помилки, вибіг до лінії штрафного на навіс і не зумів нормально вибити м'яч, Ільхан підібрав і пробив у порожній кут. За трохи наш кіпер ледь не привіз ще один гол, далеко відпустивши м’яч. Вже у доданий час господарі могли врятувати нічию – воротар турків відбив сферу перед собою прямо на Синчука, але та рикошетом від українця пролетіла повз стійку.

Поразка залишила збірну України з 4-ма пунктами на третій сходинці турнірної таблиці. Туреччина набрала 8 очок і закріпилась на вершині. На другому місці з 7-ма балами Хорватія.