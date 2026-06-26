Останніми роками польські продукти заполонили полиці українських крамниць

Україна стала сьомим найбільшим ринком збуту для польських товарів. У 2025 році обсяг експорту Польщі до України сягнув 56,9 млрд злотих (понад 600 млрд грн), що трохи перевищило показник попереднього року (56,6 млрд злотих). Про це свідчать дані Головного статистичного управління Польщі, інформує агенція PAP.

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Найбільшу частку польського експорту до України становили мінеральні продукти, передусім паливо – на 9,8 млрд злотих (103 млрд грн). Також Польща активно експортувала транспортні засоби, повітряні та водні судна (8,8 млрд злотих або 92 млрд грн), машини, механічне обладнання й електроніку (8,6 млрд злотих або 90 млрд грн). Вартість експорту зброї та боєприпасів наблизилася до 5,3 млрд злотих (56 млрд грн).

Водночас імпорт українських товарів до Польщі скоротився. У 2025 році його обсяг становив 19,7 млрд злотих (207 млрд грн) проти понад 20,5 млрд (215 млрд грн) роком раніше. Через це Україна не увійшла до десятки найбільших постачальників товарів на польський ринок. Найчастіше Польща імпортувала з України метали та металеві вироби, жири й олії, а також готові харчові продукти.

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Зростання товарообігу супроводжується посиленням присутності польського бізнесу в Україні. Одним із найбільших інвесторів залишається PKO Bank Polski, який працює в Україні через KredoBank і обслуговує близько 500 тис. приватних клієнтів та 55 тис. компаній. Крім того, страхова група PZU планує придбати MetLife Ukraine – одного з лідерів українського ринку страхування життя.

Окрім того, польські компанії, які планують брати участь у відбудові України, також можуть розраховувати на підтримку Банку господарства крайового (BGK), який після ратифікації відповідої угоди Верховною Радою, зайшов в Україну. Установа пропонує підприємцям пільгові кредити під 2% річних на суму до 10 млн злотих для реалізації проєктів із відбудови та модернізації української економіки.