Україна вперше відзначає Різдво за григоріанським календарем як державне свято

СуспільствоРоман Ганкевич, 25 грудня2321

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Україна вперше відзначає Різдво за григоріанським календарем як державне свято
фото Depositphotos
В Україні Різдво 25 грудня святкують майже 11 тис. католицьких і протестантських громад

Україна 25 грудня вперше відзначає Різдво за григоріанським календарем як державне свято. В Україні, зокрема, його святкують майже 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад.

Опівночі в храмах пройшли святкові меси. Наймасовіша – в соборі Святого Петра у Ватикані. Її провів папа Римський Франциск, який розпочав свою проповідь із нагоди Різдва з нагадування, що біженці сьогодні залишають свої будинки так само, як Йосип та Марія це робили перед народженням Ісуса Христа.

Крім того, 25 грудня Різдво святкує також більшість православних церков світу (Болгарська, частина Грецької, Румунська, Константинопольська, Антіохійська, Александрійська, Албанська, Кіпрська, Фінляндська та Православна церква в Америці), які перейшли на новоюліанський церковний календар, за винятком Великодня і пов’язаних свят. Новоюліанський календар збігається з григоріанським.

Президент України Петро Порошенко, який 24 грудня виступив із вітальним зверненням до вірян, знову привітав їх зі святом і 25 грудня. «Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим! Бажаю щастя та добробуту кожній родині. А нашій державі – миру та процвітання!» – написав голова держави на своїй сторінці у Facebook.

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