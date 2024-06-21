Взаємна дипломатична акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну

Україна вводить обмеження на в'їзд для громадян Ізраїлю, включаючи паломників, у відповідь на нову вимогу Ізраїлю до українців отримувати дозволи ETA-IL на перебування строком до 90 днів, цілком нівелює раніше досягнену домовленість про безвізовий режим між державами. Про це йдеться в заяві посла України Євгена Корнійчука, повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі.

Як розповіли у відомстві, уже з 1 липня, громадяни країн з безвізовим режимом в’їзду до Ізраїлю, включно з Україною, мають подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL для перебування до 90 днів.

Дипломати вже відреагували на обмеження Ізраїлю для українських біженців і відмову у в’їзді багатьох українців, які викликали напружені відносини між країнами. За їхніми словами, Україна та Ізраїль мають тісні зв’язки з моменту запровадження безвізового режиму у 2010 році. Однак останні дії ізраїльської влади поклали край безвізовому режиму. Відтак, у відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги щодо попереднього погодження для громадян Ізраїлю, в тому числі паломників.

МЗС наразі розглядає специфіку електронних віз, які треба запровадити. Ці взаємні дії вплинуть на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну.

«Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Умань», – заявив він.

Також Корнійчук наголосив, що Україна залишається відкритою до діалогу з Ізраїлем «для обговорення та перемовин цих змін у політику подорожей на користь обох країн».

Цікаво, що майже рік тому, у серпні 2023 року, МЗС України інформувало, що громадянам Ізраїлю можуть заборонити паломництво до Умані та скасувати безвіз. Тоді повідомлялося, що це буде відповіддю на проблеми, які виникають в українців під час в'їзду до Ізраїлю.

Нові обмеження для в’їзду до Ізраїлю, що відомо?

З 1 червня Ізраїль в тестовому режимі для громадян Сполучених Штатів Америки і Німеччини провадив оновлений порядок вʼїзду іноземців до країни через сервіс ETA-IL Electronic Travel Authorization). З 1 липня він діятиме для громадян інших держав, які мають безвізовий режим з Ізраїлем (у т.ч. України).

З серпня застосування платформи буде обов'язковим для використання напередодні приїзду до Ізраїлю всіма громадянами інших країн. Згідно з опублікованими даними Управління народонаселення та імміграції Ізраїлю, з серпня 2024 року громадяни країн, з якими діє безвізовий режим з Ізраїлем, мають оформити напередодні заявки. До переліку таких країн входить і Україна. Ці заявки формуються через систему ETA-IL для в'їзду до Ізраїлю на термін до 90 днів. Це може бути туристична або бізнес-мета.

Заявку можна подати напередодні поїздки в Ізраїль через офіційний онлайн ресурс ETA-IL. Її радять подавати мінімум за 72 години до перетину кордону, бронювання квитків і місця проживання або інших витрат подорожуючого. Отриманий ETA-IL на поїздку буде дійсним для багаторазової поїздки протягом двох років з дати авторизації або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше.

Якщо ж подорожуючий вже отримав дозвіл (ETA-IL) на подорож, йому більше не потрібно повторно подавати заявку на в’їзд до Ізраїлю протягом терміну дії ETA-IL (тобто до двох років). Термін розгляду заявки компетентним органом Ізраїлю від 24 до 72 годин.