Україна та ОАЕ співпрацюватимуть над проектами «чистої» енергетики

ЕкономікаЮрій Братюк, сьогодні, 09:581710

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Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерство енергетики та промисловості ОАЕ співпрацюватимуть у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Урядовий портал повідомив, що відповідний меморандум було підписано 18 серпня, в Абу-Дабі. Сторони планують обмінюватися досвідом і сприяти реалізації спільних інвестиційних проектів у сфері енергоефективності, «чистій» енергетиці та переробці сміття.

У повідомленні зазначають, що що ОАЕ володіє значними ресурсами нафти і газу, проте країна є лідером на Близькому Сході з реалізації курсу «чистої» енергетики. Так, ціль Енергетичної стратегії ОАЕ до 2050 р. – досягти щонайменше 44% «чистої» енергії в енергобалансі.

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