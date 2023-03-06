Щомісяця у Радбезі ООН змінюється голова, нНаступного місяця головувати має Росія

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не дозволити місячне головування Росії у Раді безпеки з квітня. Про це він написав у Twitter.

Він нагадав, що ніч повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року генсек ООН Антоніу Гутерреш назвав «найсумнішим днем його перебування на посаді».

«Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023 року, якщо справедливість не візьме гору, Росія почне головування в Радбезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН», – йдеться в дописі Кислиці.

В ніч вторгнення рф @antonioguterres назвав це "найсумнішим днем за його перебування на посаді".

Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, рф почне головування в РадБезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН! pic.twitter.com/wJxjv4kx9t — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

Щомісяця у Радбезі ООН змінюється голова. Наступного місяця головувати має Росія.

Радбез формується з 15 членів (пʼяти постійних і 10 непостійних). Членами президії Ради зараз, зокрема, є Японія, Мальта, Мозамбік, Росія, Швейцарія, ОАЕ та Велика Британія, Франція, Китай, США, Бразилія, Еквадор.



Як відомо, Україна офіційно ініціювала виключення РФ з Ради безпеки ООН.