Військовослужбовці Збройних сил Мавританії

Україна запропонувала Мавританії, яка розташована на північному заході Африки, військову підготовку її солдатів. У такий спосіб Україна хоче відновити безпеку та обмежити військову присутність Росії в регіоні Сахель, куди входить низка африканських країн. Про це повідомило агентство Reuters 25 червня.

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх розповів агентству, що до повномасштабного вторгнення РФ Україна вже проводила військові навчання в Мавританії, і зараз країна готова їх відновити.

«Україна готова продовжувати підготовку офіцерів і представників Збройних сил Мавританії, ділитися технологіями й досягненнями, яких Україна досягла на полі бою проти Росії», – заявив Субх.

Пропозиція Києва з’явилася на тлі зростання напруженості у відносинах між Мавританією та сусідньою Малі, де Росія підтримує малійські сили в їхній боротьбі проти повстанців-туарегів.

Reuters зазначає, що уряд Мавританії не відповів на запит прокоментувати пропозицію України щодо військових навчань.

Російські солдати й найманці охороняють президентів у кількох країнах Західної й Центральної Африки, а російські гірничодобувні компанії закріпилися в регіоні Сахель, що включає Малі.

Посольство України в столиці Мавританії Нуакшоті контролює доставляння продовольчої допомоги біженцям із Малі. Так, у 2024 році Україна експортувала до Африки майже 10 млн тонн зерна, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році.

Нині в країнах Африки є 18 дипломатичних українських місій – вісім з них були відкриті вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Попри це, Росія має близько 40 місій в Африці, і нещодавно оголосила про наміри відкрити ще сім представництв. Також на континенті давно присутні російські розвідувальні служби. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Росія є найбільшим постачальником зброї до Африки.

За даними іспанського МЗС, якого цитує DW, присутність російських найманців і військових інструкторів у Сахелі погіршує обстановку в регіоні, посилюючи позиції міжнародних терористів і збільшуючи потоки нелегальних мігрантів до Європи.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною після заяви українських спецслужб про допомогу повстанцям-туарегам, які в липні того ж року розбомбили колону «вагнерівців».

У результаті нападу туарегів загинули 47 малійських солдатів і 84 російських бойовиків, що підтримували уряд. Відтоді Україна рішуче заперечує свою причетність. За словами Максима Субха, Україна не брала участі у таємних операціях в регіоні.

Як писав ZAXID.NET, у квітні Росія різко почала збільшувати вплив РПЦ в Африці, щоб дестабілізувати континент.