Президент України Володимир Зеленський під час виступу на пресконференції Діалог — Шангрі-Ла

Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе для закінчення конфлікту на Близькому Сході. З такою заявою у неділю, 2 червня, виступив президент України Володимир Зеленський на конференції «Діалог – Шангрі Ла» в Сінгапурі, пише «Інтерфакс-Україна».

Український лідер заявив, що Україна визнає право Ізраїлю на самооборону, як це було у жовтні 2023 року під час нападу ХАМАСу. При цьому Зеленський висловив готовність допомагати Газі гуманітарно, щоб уникнути кризи, а також зазначив про готовність працювати для завершення конфлікту.

«Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали», – наголосив президент.

Президент України також повідомив, що Україна запросили Палестину та Ізраїль до участі в глобальному Саміті миру, що запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

«У нас немає ніяких подвійних стандартів. Саме тому, незважаючи на те, чи подобається комусь або не подобається, ми запросили на саміт миру і Палестину, і Ізраїль», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна запросила на Саміт миру до Швейцарії усі країни, у тому числі представників Глобального півдня.

«Ми запросили усі країни на наш Саміт. Ми готові чути кожну думку, готові з ними говорити. Не запрошені були лише представники Росії, і не лише тому, що вони агресори», – додав президент.