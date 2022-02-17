Уродженець України, громадянин Великої Британії Максим Поляков на вимогу уряду США продав своєму партнеру частку у аерокосмічному підприємстві Firefly Aerospace. Свої акції він продав всього лише за один долар.

«Я віддаю за 1 долар усі свої 58% акцій Firefly співзасновнику та своєму партнеру Тому [Марк’юзік]. Шановні CFIUS, ВПС та 23 агентства США, які зрадили мене та засудили мене у всіх ваших діях за останні 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі. Історія розсудить усіх вас, хлопці. Макс любить Україну, у мене український паспорт, і я засновник Firefly! Прощавай, моя "пташко", і я, врешті-решт, пишаюся тим, що я зробив для душі та спадщини моєї землі!», ㅡ написав він у Facebook 17 лютого.

Наприкінці грудня 2021 року агентство Bloomberg писало, що Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки та вимагалося, щоб Поляков та його інвестиційна компанія Noosphere Venture Partners продали приблизно 50% акцій Firefly.

Джерела агенції навіть казали, що уряд США призупинив поточні операції із запуску ракет Firefly у Ванденберзі. Водночас сама компанія заявила, що Поляков пройшов ретельну перевірку, яка не виявила жодних проблем з безпекою.

Поляков, який вклав у Firefly Aerospace понад 200 млн доларів інвестицій, наприкінці 2020 року пішов з правління компанії, аби допомогти їй легше вигравати урядові та військові контракти США. 3 вересня 2021 року Firefly Aerospace дебютувала із запуском ракети Alpha, але вона вибухнула. Перша місія Alpha під назвою FLTA001 DREAM виводила на навколоземну орбіту (300 км) набір нетехнічних і технічних вантажів (мікросупутники) із 7 різних країн, а також дитячі малюнки та фотографії попередніх космічних польотів.

У лютому 2021 року стало відомо, що Firefly братиме участь у місячній програмі Artemis, за якою до 2024 року на Місяць повинні відправити людей. За контрактом з NASA компанія доставить вантажі на Місяць за допомогою свого посадкового модуля Blue Ghost.