Сергій Свєтной та Галина Гтчинс

Керівник команди освітлювачів на зйомках вестерну «Іржа», українець Сергій Свєтной подав позов до суду Лос-Анджелеса через стрілянину на знімальному майданчику, внаслідок якої загинула операторка Галина Гатчинс.

Відповідачі за позовом – близько двох десятків членів знімальної групи, у тому числі актор Алек Болдвін, який вистрілив у Гатчинс, помічник режисера Девід Голлс, який видав Болдвіну револьвер, а також Анна Гутьєррес-Рід, яка відповідала за реквізит, повідомляє ВВС.

На пресконференції йшлося про недбалість тих, хто відповідав за зброю на знімальному майданчику

63-річний Сергій Свєтной стверджує, що куля, яка вбила його подругу Галину Гатчинс, мало не зачепила його самого. Позивач відразу після трагедії заявив, що причиною трагедії стала недбалість членів знімальної групи, які відповідали за безпеку зброї на зйомках.

«Щоб заощадити копійки, ви наймаєте людей, які не повністю кваліфіковані для складної та небезпечної роботи, і ризикуєте життям інших людей та своїм життям. Я розумію, що ви завжди боретеся за бюджет, але ви не можете цього допустити. У кожному відділі завжди має бути хоча б один спеціаліст, який знає свою роботу. Уникати такої трагедії, як трагедія з Галиною, необхідно», – написав він у Facebook.

Натомість, згодом він заявив, що його слова були неправильно інтерпретовані.

«У моєму зверненні не було звинувачення конкретних осіб. Навпаки, мій пост був адресований продюсерам усього світу, закликаючи не економити гроші на персоналі та наймати професіоналів, тому я написав двома мовами», – написав він у своєму Facebook.

«Я думаю, це важливо давати можливість молодим та менш кваліфікованим людям працювати на кінознімальних майданчиках, але завжди за кожним молодим кадром мають стояти досвідчені люди, які можуть навчити, застерегти від помилок та запобігти трагедіям. Зараз розслідуванням займається поліція, ЗША та адвокати, і я впевнений, що вони докопаються до істини. Моя позиція була і залишається незмінною – пам'ятайте про безпеку, наймайте досвідчених 63-річнийпрофесіоналів у департаменти, хоча б одного на кожен департамент; думайте про людей, з якими ви працюєте та створюйте безпечні умови для роботи», – наголосив гуфер.

Нагадаємо, 21 жовтня актор Алек Болдвін на знімальному майданчику фільму «Іржа» вистрілив у бік 42-річної операторки Галини Гатчинс із револьвера, який йому видали, помилково оголосивши незарядженим. Гатчинс загинула, режисер Джоел Соуза, який стояв за нею, був поранений.

Після трагедії на знімальному майданчикуголлівудські кінематографісти підписали відкритий лист, у якому вимагали заборонити справжню вогнепальну зброю на зйомках.

Поки що ніхто з відповідачів за позовом не прокоментував заяви Сергія Свєтного та його рішення звернутися до суду.