Ярославі Магучіх 19 років, але вона й до нинішньої перемоги мала в активі п’ять золотих і одну срібну медаль

Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед молоді (до 23 років), що відбувається в естонському Таллінні.

Її висота на цих змаганнях – 2,00 м – стала рекордом цього турніру.

У Twitter Європейської легкоатлетичної асоціації наведено слова Магучіх про її сподівання на Олімпійські ігри: «В Токіо я хочу стрибнути вище, ніж 2,05 м, 2,07 м… Я хочу побити світовий рекорд».

On top of the podium once more!



Yaroslava Mahuchikh clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. #Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37 — European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021

Спортсменці 19 років, але вона й до нинішньої перемоги мала в активі п’ять золотих і одну срібну медаль. Її найкращий наразі показник – 2,06 м.

Магучіх на два сантиметри перевершила рекорд росіянки Світлани Лапіної, який протримався з 1999 року – 22 роки. Магучіх зібрала чемпіонський хет-трик на молодіжних чемпіонатах Європи – вона перемагала на турнірах U-18 (2018), U-20 (2019), U-23 (2021).

При цьому Україна вже третій рік поспіль перемагає на чемпіонаті Європи U-23 – на попередніх двох турнірах «золото» добувала Юлія Левченко.