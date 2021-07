Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед молоді (до 23 років), що відбувається в естонському Таллінні.

Її висота на цих змаганнях – 2,00 м – стала рекордом цього турніру.

У Twitter Європейської легкоатлетичної асоціації наведено слова Магучіх про її сподівання на Олімпійські ігри: «В Токіо я хочу стрибнути вище, ніж 2,05 м, 2,07 м… Я хочу побити світовий рекорд».

On top of the podium once more!



Yaroslava Mahuchikh clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. #Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37