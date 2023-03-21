Основне завдання безпілотників – доставка боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову

Австралія передала Україні дрони з картону, якими можна організувати логістику у важкодоступні місця. Про це повідомляє австралійське видання The Australian.

Зазначається, що українська армія застосовує наддешеві одноразові вантажні дрони австралійської компанії SYPAQ. За словами головного інженера компанії Росса Осборна, велику кількість безпілотників Precision Payload Delivery System (PPDS) доставили безпосередньо у зону бойових дій.

Дрони поставляють у вигляді заготовок із пласких листів картону, із яких можна легко зібрати БПЛА. Розробники зазначають, що здійснили понад 60 поставок – щомісяця доставляється близько 100 одиниць картонних дронів.

Основне завдання безпілотників – доставка боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову. Але також можливі розвідувальні польоти та скидання вибухових пристроїв.

«Міцний картон був просочений воском, щоб запобігти руйнуванню фюзеляжу та подальшому падінню дронів у вологих погодних умовах», – додав Росс Озборн.

Він пояснив, що крім виконання базових вантажних задач, безпілотники компанії SYPAQ можна використовувати й для інших завдань, таких як доставка бомб до цілі або ж розвідки.

Залежно від моделі, дрон може підняти до 3 кг або 5 кг і здатен нести вантаж упродовж 1-3 години, залежно від навантаження на дальність польоту 40-120 км.