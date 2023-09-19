Подія у Ґданську зібрала 600 молодих професіоналів віком до 25 років із 32 країн

Українська делегація відвідала Чемпіонат Європи серед молодих професіоналів – EuroSkills Gdańsk 2023.

Студенти побували на масштабному конкурсі за професіями, які вони здобувають, оглянули на новітнє обладнання, спілкувалися з досвідченими експертами та організаторами змагань. До складу української делегації увійшло 45 осіб. Найбільше серед них – студентів і студенток закладів професійної освіти.

Львівські студенти та освітяни теж взяли участь у події. ZAXID.NET поспілкувався з начальником відділу професійної освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Богданом Іванусем про конкурс, європейську практику в навчанні та іноземні тенденції, що хотіли б запровадити в Україні.

Подія у Ґданську зібрала 600 молодих професіоналів віком до 25 років із 32 країн. Конкурс відбувся за 43 компетенціями – це найбільша кількість напрямів, за якими проводився EuroSkills від моменту започаткування.

«Головні цілі цього заходу – вибір найкращих майстрів і майстринь у різних професійних компетенціях. Дуже сподобалася Швейцарія, яка показала співвідношення кількості і якості. Практично всі учасники від цієї країни отримали золоті нагороди і кілька срібних», – розповідає Богдан Іванусь.

Українська делегація вперше брала участь у такому заході. Студенти не лише змагалися з європейськими студентами, а й намагалися почерпнути європейський досвід.

«Нашою ціллю було оглянути, ознайомитись з якістю, рівнем і баченням професійно-технічної освіти в Європі. І це зовсім інший підхід і зовсім інша система цінностей професійної освіти. Вона протилежна українській, адже в Європі до закладів профтехосвіти вступають уже більш зрілі молоді люди, віком від 18-20 років, після закінчення школи», – додає начальник відділу професійної освіти ЛМР Богдан Іванусь.

Він розповідає: для України важливо руйнувати стереотипи про навчання у закладах профтехосвіти. Особливо це стосується гендерних упереджень.

«Дуже багато жінок, які займаються питаннями, наприклад, сантехніки, водопостачання, каменеобробки, що насправді в нашій країні сприймалося б трохи дивно. Але для Європи це [стереотипи – ред.] це вже давно прожитий період, і зараз там дуже популярно, коли жінки освоюють важкі професії», – додає Богдан Іванусь.

Ця подія, розповідає Богдан, дає змогу побачити, якою має бути українська профтехосвіта в майбутньому: «Ширший спектр професій. Все ж таки набагато більше вони готують кваліфікованих робітників, але знову ж таки, це завдяки тому, що в них є кращий рівень матеріально-технічної бази. Відповідно, є більше можливостей для підготовки кадрів. Але я гадаю, якщо зараз в Україні активно включиться [до питання освіти - ред.] бізнес (зараз над цим працює Міністерство освіти і науки), аби створювати нові виробничі центри, ми зможемо вийти якраз на покращення матеріально-технічної бази і загалом підняти престижність професійно-технічної освіти».

Також начальник відділу професійної освіти ЛМР Богдан Іванусь додає, що середовище було сконцентроване на змаганнях, однак представники інших країн, зокрема, литовці, латвійці, естонці, словаки і поляки підтримували українців: «Вони дуже тепло до нас ставилися. У нас завʼязалися приятельські стосунки. Багато говорили про війну і їхню підтримку».