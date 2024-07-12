Особисті речі Шухевича передадуть після відбудови музею

Українська діаспора у США зберегла особисті речі Романа Шухевича, які під час Другої світової вивезли за океан. Зараз вони у сім’ях, які готові передати їх назад, на Львівщину. Про це у п’ятницю, 12 липня, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Львівська ОВА у співпраці з почесним консулом України у місті Детройт Василем Перцем планує зібрати всю цю спадщину і передати її у музей Романа Шухевича на Білогорщі, після того як його відбудують.

«Це важливо, щоб артефакти, які свідчать про життя легендарного українця, можна було оглянути у комплексі. Зустрілися з паном Василем особисто, щоб окреслити план цього великого повернення», – написав Максим Козицький.

Нагадаємо, у новорічну ніч 2024 року росіяни атакували Львів та область іранськими дронами-камікадзе й повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що сума збитків становить 2 млн 258 тис. грн. Йдеться лише про вартість будівлі. Крім цього, музей назавжди втратив частину експонатів: стіл, крісла, фотель, фортепіано, скульптуру Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Понад 600 інших експонатів музейники на початку повномасштабного вторгнення змогли перенести в інше приміщення.

Андрій Садовий 1 січня 2024 року повідомив, що музей повністю відбудують. Згодом п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що готовий профінансувати відбудову музею коштом його фонду. Як розповів міський голова Львова, колишній президент перерахував на рахунок музею 100 тис. грн.

У червні Львівська міська рада презентувала результати всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт відновлення музею Романа Шухевича. На прохання родини Романа Шухевича, форма будівлі максимально відтворюватиме її історичний вигляд, а всі автентичні елементи, які частково вціліли після нападу росіян, а це столярка, деревʼяні сходи, фортепіано, погруддя, місто відновить та поверне у музей, чітко відділивши автентичне від нового. Ключовою у майбутньому музейному просторі має стати криївка, де переховувався Роман Шухевич, що розташовувалася на другому поверсі. Відбудова музею відбуватиметься за позабюджетні кошти.